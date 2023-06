PSG reúne com Mbappé para decidir futuro

Horas decisivas para o atribulado casamento entre o PSG e Mbappé! Representado pelo próprio presidente Nasser Al-Khelaïfi, o campeão de França reúne-se hoje com a equipa que gere a carreira do avançado para, segundo a 'Marca', tentar chegar a um acordo relativamente ao futuro. Todo e qualquer cenário está em aberto, ou seja, a renovação do atual contrato, que expira a 30 de junho de 2024, ou a transferência ainda neste defeso do francês de 24 anos. O Real Madrid segue atentamente a situação, estando preparado para avançar em caso de divórcio.

A mãe e agente de Kylian, Fayza Lamari, vai liderar o grupo que aconselha o atacante e tudo fará para ajudar a desbloquear a situação espoletada há umas semanas... aquando da recusa do gaulês em assinar a prorrogação do vínculo. Porém, nas últimas horas tem vindo a ganhar fôlego a hipótese de Kylian renovar por duas ou três épocas, mas o PSG comprometer-se a deixá-lo sair no verão de 2024. Através desse expediente, o clube evitaria que o avançado saísse a custo zero e o atleta beneficiaria por mais um ano do chorudo salário [e múltiplas mordomias] que ali aufere.

Lucas Hernández feito!

Lucas Hernández, defesa do Bayern, está na capital de França para assinar com o PSG um vínculo válido até 30 de junho de 2026 [mais um ano de opção], recebendo o clube alemão 50M€. Kang-in Lee, médio ofensivo do Maiorca, também já tem acordo verbal com o PSG para rubricar um contrato de longa duração.