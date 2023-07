PSG só pensa na Champions e Luis Enrique coloca três portugueses na lista de compras

A conquista da tão desejada Champions faz com que o PSG muitas vezes não olhe a meios na hora de ir ao mercado e este ano Luis Enrique está a fazer um autêntico 'lifting' no balneário do campeão francês, conforme escreve o jornal espanhol 'As'. E há três portugueses na 'lista de compras' do treinador espanhol...Com o fim da 'era Messi', a saída de Sergio Ramos e a indefinição em torno do futuro de Kylian Mbappé e Neymar, o PSG já fez compras de vulto neste mercado, algumas delas em Portugal. Chegaram Ugarte (Sporting), Lucas Hernández (Bayern Munique), Kang-in Lee (Maiorca), Xavi Simons (PSV), Skriniar (Inter, a custo zero), Asensio (Real Madrid, a custo zero) e Cher Ndour (Benfica, a custo zero).Mas as compras não vão ficar por aqui. O PSG ainda quer um guarda-redes para competir com Donnarumma e neste âmbito fala-se em Yassine Bounou (Sevilha), Kepa Arrizabalaga (Chelsea) e Hugo Lloris (Tottenham).Luis Enrique também pretende reforçar as posições mais adiantadas no terreno. E neste particular há o nome de três portugueses em cima da mesa: Bernardo Silva (Manchester City), João Félix (Atlético Madrid) e Gonçalo Ramos (Benfica). Segundo a imprensa internacional, o treinador espanhol olha também para Gabri Veiga (Celta de Vigo), Vlahovic (Juventus) e Kolo Muani (Eintracht Frakfurt).No meio de tanta contratação têm de haver saídas. Não só por uma questão de espaço, mas também devido ao fair-play financeiro. Pembélé, Dagba, Diallo, Bitshiabu o Gharbi são os nomes colocados à porta do Parque dos Príncipes; outros, como Keylor Navas, Kurzawa, Leandro Paredes, Icardi ou Wijnaldum estiveram emprestados e aguardam nova colocação.Ekitiké, que chegou na época passada, não teve o rendimento esperado, e há ainda que resolver os casos de Bernat, Renato Sanches (que interessa à Roma), Verratti, Fabián Ruiz o Carlos Soler. Luis Enrique e Luís Campos vão ter muito que fazer até ao fecho do mercado...