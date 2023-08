PSG tem Mbappé, Gonçalo Ramos e Dembélé mas Luis Enrique quer mais: «Precisamos de reforçar o ataque»

Luis Enrique tem avançados de luxo à disposição, mas o treinador espanhol ainda não está satisfeito. Kylian Mbappé regressou ao plantel principal; Gonçalo Ramos, Dembélé e Lee Kang-in chegaram este verão."Os melhores jogadores complementam-se bem. Não tenho dúvidas quanto a isso. Continuamos a precisar de reforços no ataque, pois foi onde fizemos menos contratações. Para mim, como treinador, é um grande trabalho conhecer a forma como os jogadores se relacionam e se articulam, e ver quem se relaciona melhor com as nossas ideias e como atuam", afirmou Luis Enrique esta sexta-feira, quando questionado sobre o entrosamento dos avançados, na conferência de imprensa de antevisão do jogo contra o Toulouse (amanhã, 20h).Em relação ao regresso de Kylian Mbappé, o técnico do PSG mostrou-se contente: "Está cheio de vontade, bem-disposto. E claro que estou muito satisfeito. Não é apenas o que ele traz em termos futebolísticos, mas também a sua personalidade. É um jogador de topo, de classe mundial, sem qualquer dúvida.