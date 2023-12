PSG tem um funcionário destacado para controlar a vida noturna e as redes sociais dos jogadores

Uma mudança na liderança em qualquer empresa ou clube significa, inevitavelmente, uma alteração dos hábitos por parte de todos os trabalhadores e/ou jogadores. E foi exatamente isso que aconteceu no PSG quando Luis Enrique assumiu, no último verão, o cargo de treinador da equipa principal dos parisienses.

De acordo com o jornal francês 'L'Équipe', a primeira medida que o ex-selecionador espanhol implementou no clube foi destacar um funcionário para controlar a vida noturna dos jogadores, assim como todo o conteúdo que estes partilhavam ou em que eram identificados nas redes sociais, de modo a limitar ao máximo as distrações que poderiam levar a uma quebra de rendimento nos atletas e, consequentemente, da equipa. Esta medida teve o aval do clube francês e foi colocada em prática desde o começo da pré-temporada, com este funcionário a ficar responsável por fazer o rastreio dos principais eventos noturnos em Paris, como algumas discotecas e espaços normalmente mais frequentados por futebolistas.

Segundo esta fonte, este tipo de controlo por parte de Luis Enrique não significa que o treinador não dê aos seus jogadores a possibilidade de desfrutarem de uma festa mais privada ou de alguns momentos de lazer com familiares ou amigos, desde que isso não afete a conduta desportiva ou o rendimento individual do atleta.