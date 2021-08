Qual será o número de Messi no Paris SG? A dúvida está entre o 10, 19 e o 30

O anúncio ainda não foi feito, o negócio ainda não estará fechado, mas o Paris SG já trabalha em aspeto secundários relativos à contratação de Leo Messi. Um deles diz respeito ao número de camisola que o argentino irá envergar no clube francês, especialmente porque a 'sua' camisola 10, aquela que envergou durante tantos anos no Barcelona, está ocupada por Neymar desde que o brasileiro chegou à capital francesa.





O brasileiro, segundo a 'Marca', rapidamente se ofereceu para ceder o dorsal mítico ao amigo, mas Messi recusou, preferindo olhar para alternativas. E aí entram, ao que tudo indica, dois números bem especiais na carreira do argentino: o 19 e o 30.Ao que parece, no topo das preferências está o, que foi aquele que La Pulga utilizou na sua estreia oficial pelo Barcelona, diante do Espanyol em outubro de 2004, num jogo onde do outro lado estava Mauricio Pochettino, que agora será seu... treinador. Normalmente, na Ligue 1 o 30 é reservado aos guarda-redes, mas diz-se em Espanha que isso não será um problema. Especialmente tendo em conta que, muito provavelmente, esta passará a ser a camisola mais vendida de sempre do futebol gaulês.A outra opção é o. Um número que Messi envergou também no Barcelona nos seus primeiros tempos - depois de ter deixado o 30 -, mas sem tanto peso simbólico e emocional. Este número foi o último antes de ter passado para o 10, após a saída de Ronaldinho. Há ainda o, que o argentino utilizou em alguns encontros de preparação nos seus tempos de jovem, como diante do FC Porto, naquele que foi o seu primeiro encontro pela equipa principal do Barcelona.