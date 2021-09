O 'tridente de sonho' do PSG não teve o melhor arranque na Liga dos Campeões. Os parisienses não foram além de um empate (1-1) no terreno do Club Brugge, na primeira partida em que Messi, Mbappé e Neymar entraram juntos como titulares, e Omar da Fonseca, ex-avançado da formação da capital gaulesa e atual comentador da 'BeIn Sports', foi muito crítico com a exibição da equipa, frisando que "deixou muito a desejar".





"Wijnaldum e Paredes foram inexistentes. Se querem jogar com estes três avançados, o PSG precisa de médios que tenham uma certa capacidade de segurar e controlar a bola. Não estou a pedir Xavi ou Iniesta, mas é preciso algo mais...", analisou, antes de visar o trio da frente."Messi precisa de ter bola e necessita que o domínio da sua equipa seja suficientemente significativo. Não é ele que vai arrancar com a bola e criar espaços de um ponto de vista atlético. Apesar de contarem com um tridente de sonho, a produção ofensiva da equipa deixou muito a desejar. Isto será uma desvantagem em algum momento", sublinhou.O antigo ponta-de-lança argentino garantiu que este será um "dilema" que o PSG terá de ultrapassar. "Estão obrigados a resolver este dilema. Quando há uma perda de bola, Messi, Neymar e Mbappé precisam de apanhar um táxi para voltar. Vai ser um problema", rematou.Recorde-se que já Michael Owen, ex-avançado inglês, tinha referido que a equipa gaulesa "piorava" com a presença de Messi