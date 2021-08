"Quem diria, não é Messi?": a reação de Sergio Ramos à chegada do argentino ao Paris SG

Foram durante anos e anos grandes rivais nos super clássicos espanhóis, travaram alguns dos despiques mais quentes nesses duelos entre Real Madrid e Barcelona, mas quis o destino que em 2021/22 o seu futuro passe por partilhar o mesmo balneário, usar a mesma camisola e defender as mesmas cores na capital francesa.





Nas redes sociais, Sergio Ramos assinalou, como vários dos seus colegas, a chegada de Leo Messi ao Paris SG, mas fê-lo de uma forma particular. Partilhou uma foto com a sua camisola, com o número 4, na loja ao lado da de Messi, com a 30, com a legenda "quem diria, não é Messi?" Bem-vindo!". É, o futebol tem destas coisas...