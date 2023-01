Reencontro entre Cristiano Ronaldo e Messi na Arábia Saudita rende 10 milhões de euros ao PSG

O PSG vai defrontar uma equipa de jogadores do Al Nassr e do Al Hilal num particular, que decorrerá a 19 de janeiro na Arábia Saudita.O King Fahd International Stadium, em Riade, vai receber mais um duelo entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, o qual, segundo o 'L'Équipe', vai render muitos milhões aos parisienses.O emblema da capital francesa vai receber "pouco mais de dez milhões de euros" com esta partida, de acordo com o jornal francês, o que irá ajudar a equilibrar as finanças do PSG, que registou um défice de 370 milhões de euros na época passada.