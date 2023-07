Renato Sanches cobiçado e franceses apontam-no ao Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quando o assunto é o regresso de jogadores que sairam jovens do Benfica há um nome quase consensual junto dos adeptos dos encarnados: Renato Sanches. O médio, de 25 anos, tem contrato com o PSG até julho de 2027 e tem sido apontado a vários clubes, surgindo o nome do Benfica entre os possíveis pretendentes.

Ainda ontem o 'PSGInside_Actus' dava conta que o internacional português, campeão europeu em 2016, está nos planos de cinco equipas, com Liverpool, Tottenham, Galatasaray e Newcastle a juntarem-se às águias.





Renato Sanches, recorde-se, explodiu na Luz em 2015/16 sendo importante na conquista do título, com 35 jogos (2 golos e 1 assistência) sob o comando de Rui Vitória.