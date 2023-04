Renato Sanches com lesão no adutor

Renato Sanches sofreu um estiramento num adutor frente ao Nice e vai ser hoje reavaliado para determinar a extensão da lesão e o tempo de paragem. O médio do PSG saiu magoado aos 10 minutos na vitória do parisienses (2-0). Renato está com azar desde que chegou ao PSG. Trata-se da 5º lesão na presente temporada. Feitas as contas, já esteve mais de 90 dias lesionado, perdendo 16 jogos.