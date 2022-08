Renato Sanches: «Estou certo de que fiz a melhor escolha»

Oficializado como reforço do Paris SG , num contrato válido até 2027, Renato Sanches mostrou-se naturalmente satisfeito com o passo dado, que no seu entender surge no momento certo e rumo ao projeto que melhor encaixa na sua carreira. Ao site oficial do novo clube, o médio português ex-Lille prometeu ainda "ajudar o clube e dar tudo", com a certeza de que o PSG fará uma "boa época"."Estou muito feliz por chegar a Paris. Os últimos dias foram muito importantes para mim e para a minha família. Estou certo de que fiz a melhor escolha ao juntar-se ao clube. Escolhi o Paris SG porque acredito que é o melhor projeto para mim. É importante ficar em França, porque já conheço o campeonato", disse o médio.Renato Sanches assumiu que o facto de Christophe Galtier o ter treinado no Lille pesou na sua decisão. "Conheço-o bem. É um bom treinador, que me fez evoluir imenso desde que cheguei à Ligue 1. Juntos conseguimos até ser campeões pelo Lille. Fizemos um bom trabalho juntos e estou feliz por voltar a trabalhar com ele, tal como toda a equipa técnica. Trabalhar com um treinador que conheces torna as coisas mais fáceis", confessou.Já o grande contingente português... não teve assim tanta influência. "Acho que a minha decisão teria sido a mesma. Creio que foi a escolha certa. Claro que estou feliz por encontrar compatriotas, o que pode ajudar na integração. Já conheço o Nuno Mendes e o Danilo Pereira, mas o Vitinha ainda não. Falei com o Nuno antes de assinar. Ele falou-me muito bem do clube", revelou.