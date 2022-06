Renato Sanches no PSG à distância de 5 milhões: saiba o que está a travar o negócio

Renato Sanches está a 5 milhões de euros de trocar o Lille pelo PSG. O emblema parisiense encontra-se por esta altura em negociações com os dogues e, revela o ‘Le Parisien’, o internacional português, que chegou a ser dado como certo no Milan, colocou um travão em todas as outras propostas e deixou claro que quer ficar em França, mas com a camisola... do PSG.No entanto, a operação está neste momento parada, uma vez que a cúpula liderada por Luís Campos terá oferecido apenas 10 milhões de euros para garantir os serviços do médio luso. A justificação? Só tem mais um ano de contrato!Mas, para finalizar o negócio, o campeão francês terá de abrir os cordões à bolsa e cumprir as exigências do Lille, que pretende fazer um encaixe financeiro minimamente aceitável com Renato. E quanto exige? A ‘módica’ quantia de 15 milhões de euros e... bónus mediante a concretização de objetivos.