Renato Sanches regressa aos golos pelo PSG e reage com mensagem nas redes sociais

rRenato Sanches regressou este domingo aos golos pelo Paris SG, exatamente três meses depois da última (e primeira) vez. O internacional português entrou em campo aos 61 minutos do jogo contra o Auxerre, a contar para a 15.ª jornada do campeonato francês, e ainda foi a tempo de contribuir para a goleada (5-0) com um golo.O médio, que não consta na lista de convocados de Portugal para o Mundial'2022, não festejou no momento do golo e no final reagiu através das redes sociais. "Vou ficar", acompanhado de um emoji com o número 100. Segundos depois, Renato Sanches apagou a publicação e trocou-a por uma nova: "Ficar", também acompanhado do emoji com o número 100.