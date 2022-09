Renato Sanches sofre lesão no adutor direito e desfalca PSG

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O PSG revelou, esta sexta-feira, que Renato Sanches sofreu uma lesão no adutor direito e estará alguns dias de fora.De acordo com o boletim clínico dos parisienses, o internacional português voltará a ser avaliado daqui a 10 dias, altura em que será decidido se estará apto para regressar aos relvados ou se irá necessitar de ficar ausente mais algum tempo.Recorde-se que desde que chegou ao PSG em agosto, Renato Sanches disputou seis jogos, contribuindo com um golo.