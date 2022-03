Rio Ferdinand e o novo falhanço do PSG na Champions: «Esta equipa tem egos monumentais»

Rio Ferdinand analisou a derrota do PSG e considerou que o treinador Mauricio Pochettino não é o culpado por mais um mau ano da equipa francesa na Liga dos Campeões. O PSG persegue há muito o título na mais importante competição europeia de clubes, mas voltou a falhar, agora nos oitavos-de-final, depois de ter sido eliminado pelo Real Madrid."Não creio que seja culpa dele, dada a história recente do PSG. Muitos treinadores estiveram lá, ganharam o campeonato mas falharam na Champions. Vimos como a equipa caiu hoje [ontem] e isto não é um episódio de uma época. É algo que acontece continuamente todos os anos. As pessoas dizem sempre 'com o talento que têm, principalmente ao nível ofensivo, são candidatos a ganhar'. Mas depois caem nos quartos-de-final, mas meias-finais e até na final. É o que acontece. É uma equipa disfuncional, acho que é a melhor forma de descrever o modo como jogam", explicou o antigo defesa do Manchester United, em declarações à BT Sport."Não creio que se possa apontar o dedo ao Pochettino porque isto acontece época após época", acrescentou, falando depois de Neymar, Messi e Mbappé. "Cabe ao treinador criar uma cultura de tranquilidade. Mas esta equipa tem egos monumentais, há ali jogadores que são verdadeiras super estrelas. Há o Mbappé, o Neymar, o Messi, todos a jogar à frente. E cada um deles podia estar numa equipa diferente, com outros a trabalhar para eles", frisou.E prosseguiu: "Ter os três juntos torna quase impossível vencer a um nível elevado. Podem ganhar a liga francesa, como fazem praticamente todos os anos, mas a este nível, ter três jogadores que não vão conseguir trabalhar com a intensidade que provavelmente é exigido numa competição como a Liga dos Campeões torna-se muito, muito difícil."