Riquelme sobre Messi: «Vai ganhar a Champions no PSG e depois vai voltar para Barcelona»

Juan Román Riquelme, ex-jogador da selecção argentina e do Barcelona, fez declarações à ESPN, agora que o mercado nas principais ligas já terminou, e foi questionado sobre a transferência do compatriota Lionel Messi, tendo deixado uma previsão: "Acredito que o Leo [Messi] vai retirar-se no Barcelona. Vai ganhar a Champions no PSG e depois vai voltar para Barcelona, para retirar-se junto da sua equipa".





Na mesma entrevista, o ídolo do Boca Juniors falou ainda sobre o papel que Messi poderá vir a ter no PSG: "Oxalá que Messi continue a desfrutar. Não sei se é estranho, mas todos estamos entusiasmados para o ver desfrutar com o Mbappé e o Neymar. Se não ganham a Champions agora, não a ganham nunca mais".Riquelme fez ainda questão de elogiar o número 30 do PSG e o esforço que este faz para jogar ao mais alto nível: "Temos a sorte de ter o melhor jogador do mundo, que cada 22 ou 23 de Dezembro está em Rosário [Argentina] e que depois, dia 3 de janeiro, já está a jogar a Taça do Rei sem treinar. Marcava três golos a uma equipa de terceira divisão e no fim-de-semana seguinte fazia o mesmo contra o Real Madrid. Fê-lo durante 15 anos. Porquê? Porque gosta de jogar futebol. É o melhor porque gosta de jogar à bola. Oxalá continue a disfrutar em Paris", acrescentou.