'Riscado': PSG comunica a Neymar que não conta com ele

A aventura de Neymar no PSG pode ter chegado ao fim. O craque brasileiro tem contrato até junho de 2025 mas, avançam em Espanha, um representante do clube parisiense já terá entrado em contacto com o pai do jogador para informá-lo de que não fará parte dos planos do PSG para a próxima época. O motivo da decisão será o novo perfil de atletas que o PSG quer ter, mais comprometidos, além da "indisciplina sistemática na rotina de treinos e recuperação" de Neymar. Uma conversa com Mbappé – que viu o vínculo renovado recentemente e é agora a referência do novo projeto do clube – também terá pesado na decisão. O avançado francês exigiu várias mudanças nos bastidores, nomeadamente o despedimento do antigo diretor desportivo Leonardo, bastante próximo de Neymar.No PSG desde o verão de 2017, Neymar, de 30 anos, regista 100 golos e 54 assistências em 144 jogos, números insuficientes para os dirigentes do emblema de Paris, devido às inúmeras lesões e aos sucessivos fracassos na Liga dos Campeões. Ora, a sua ligação ao campeão francês é amanhã renovada por mais duas épocas [até 2027] devido a cláusulas no contrato e, cumprindo-o na totalidade, o craque levará para casa… cerca de 200 M€! Já o PSG, que o adquiriu por 222 milhões de euros, procura neste momento um comprador que arque com estes encargos astronómicos, mas a opção mais realista é um empréstimo. Luís Campos, conselheiro de Al-Khelaïfi, terá assumido a pasta da dispensa de Neymar, que se sente humilhado e sonha voltar ao Barça para mostrar aos patrões que estão errados.