Ronaldinho e as mudanças no PSG: «Querem o quê? Os piores jogadores do Mundo?»

Ronaldinho Gaúcho, antigo jogador do PSG, abordou, em declarações à RMC Sport, a atualidade do clube de Paris e admite não entender por que razão se diz que é necessário mudar muita coisa na equipa."Não entendo, até porque todos os grandes jogadores estão lá. E querem mudar tudo? Querem ter o quê? Os piores jogadores do Mundo? Há que esperar que entendam esta nova forma de viver e de jogar futebol, o resto virá com o tempo. Esta adaptação é normal para se fazer as coisas bem", explicou o antigo internacional brasileiro, que vestiu a camisola do PSG entre 2001 e 2003.E um dos jogadores que Ronaldinho considera ser importante na equipa é Neymar. "É um dos melhores do Mundo. Teve várias lesões este ano, mas quando está a 100 por cento é um futebolista realmente especial para esta equipa. Neymar, Di María, Messi... Os melhores estão juntos. Se não estás contente com isto, com quem vais jogar?"O antigo craque foi também questionado sobre o futuro de Mbappé. "Gosto muito dele. O mais importante é que seja feliz, o resto virá naturalmente. Vai ser o melhor do Mundo. Será ele a decidir onde vai jogar e o que quer fazer."Ronaldinho abordou ainda a final da Liga dos Campeões, que este mês vai colocar frente a frente o Real Madrid e o Liverpool, em Paris. "São duas boas equipas, com bons jogadores. Desejo-lhes o melhor. O Real Madrid é muito bom, fizeram um grande trabalho. Mas eu gosto muito do Barcelona e estou com o Liverpool..."