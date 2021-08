Ronaldinho felicita Messi e Sergio Ramos: «Estou a sentir o cheiro a Champions»

Ronaldinho, antigo internacional brasileiro, foi colega de Lionel Messi no Barcelona e, tal como o jogador argentino, também ele vestiu a camisola do PSG. Depois do anúncio da contratação de Messi pelo clube parisiense, o ex-jogador canarinho já veio congratular o argentino.





"É um enorme prazer ter jogado nos dois clubes (Barcelona e PSG) e ver agora o meu amigo vestir esta camisola. Que venham muitos momentos de alegria", escreveu nas redes sociais.E prosseguiu: "Também fico muito feliz com o meu parceiro Sergio Ramos na equipa, é um super elenco. Estou a sentir o cheiro a Champions".