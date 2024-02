Saída de Mbappé não tem influência em Luís Campos: português vai continuar no PSG

A saída de Kylian Mbappé do PSG no final da época levantou a possibilidade de Luís Campos também abandonar os parisienses, tal é a proximidade entre os dois - conhecem-se desde os tempos em que coincidiram no Monaco. No entanto,apurou que o plano do português é manter-se como consultor desportivo dos parisienses.Luís Campos quer continuar a trabalhar no projeto do PSG e com um grande objetivo em mente: a conquista inédita da Liga dos Campeões.