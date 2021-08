Salário milionário e prémio de assinatura astronómico: franceses revelam detalhes de contrato de Messi

Os dados do contrato de Leo Messi já tinham sido avançados pela imprensa francesa ainda antes do avançado assinar contrato com o Paris SG, mas ao que parece o valor que o argentino irá auferir será ainda maior daquele que se previa. E há outro dado que era desconhecido: o prémio de assinatura.





E comecemos mesmo por aí. Segundo o 'Le Parisien', La Pulga encaixou já de entrada, mal assinou contrato, uns astronómicos 40 milhões de euros. A essa verba junta-se ainda o salário anual, que chegará aos 41 milhões e que poderá ainda subir para outros patamares (não revelados) em função de objetivos. Caso fique três anos em Paris (renovando para a última época que surge como opção no contrato), Messi sairá deste contrato com 163 milhões de euros - 123M€ do salário, mais os 40M€ do prémio de assinatura.Com este salário, refira-se, Messi passará a ser o mais bem pago do plantel, superando os 36,8M€ que ganha Neymar ou os 'módicos' 18M€ de Kylian Mbappé. Na lista surgem depois Marquinhos, Verratti, Di María e Sergio Ramos, este último a ganhar 'somente' 10,8 milhões de euros anuais.