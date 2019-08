«Se Neymar for embora, talvez não consiga dormir»

Adeptos do Paris SG entoam cântico a insultar Neymar Adeptos do Paris SG entoam cântico a insultar Neymar

A carregar o vídeo ...

Neymar não atuou na vitória do PSG sobre o Nimes (3-0), mas deve ter ficado com as orelhas a arder. Os fãs do campeão francês não lhe perdoam o facto de querer sair e levaram para o Parque dos Príncipes cartazes contra ele. "Vai-te embora! Vigarista", lia-se. Houve até um momento em que os adeptos entoaram insultos contra o craque.No final do jogo e questionado com esta onda de contestação, Tuchel reagiu de forma ‘ salomónica’. "Entendo e não entendo. Hoje em dia, as emoções são assim, à flor da pele. Mas ele ainda é meu jogador. Sendo assim, vou sempre protegê-lo. Posso compreender que não gostem do que diz ou faz, mas é preciso encontrar outro nível para se expressarem", declarou o alemão. Ao Canal +, o técnico dos parisienses mostrou maior preocupação com a eventual saída da estrela brasileira, protagonista da maior transferência da história do futebol, depois de o PSG ter pago 222 milhões ao Barcelona. "Adoro o Neymar e quero continuar a contar com ele. Se for embora, talvez não consiga dormir."Mbappé também revelou receio quanto ao futuro da equipa. "Vamos tentar ser competitivos, mas não vamos estar a mentir a nós próprios. Tudo vai depender do futuro de Neymar. Sem ele não será a mesma coisa."O futuro do craque continua incerto e a imprensa divide-se no destino. Uns apontam Neymar ao Real Madrid, argumentando com as boas relações existentes entre os presidentes, e outros ao Barcelona. Segundo a rádio Monte Carlo, o PSG já aceita incluir Coutinho num eventual acordo com o clube catalão. Certo é que Leonardo, diretor desportivo, diz que "as negociações estão mais avançadas".