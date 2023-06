Sem testemunhas e golpeado na cabeça: revelado relatório policial do acidente de Sergio Rico

A Cadena SER revelou em Espanha o relatório policial do acidente de Sergio Rico com um cavalo no sul de Espanha, um dia depois de o guarda-redes espanhol ter celebrado a conquista do título francês com o PSG. E segundo o documento, não há testemunhas do sucedido nem provas de que o jogador - que continua internado, depois de ter estado em coma induzido - tivesse montado o animal.De acordo com o relatório, o cavalo terá golpeado com violência o guarda-redes na cabeça e as testemunhas viram apenas a consequência, ou seja, encontraram o jogador já estendido no chão naquela manhã de 28 de maio.Sergio Rico, que já foi retirado do coma e tem vindo a melhorar de dia para dia, também não se recorda do que aconteceu. O jogador mantém-se internado nos cuidados intensivos do hospital Virgen del Rocío, em Sevilha, para onde foi transportado de helicóptero no dia em que tudo aconteceu.As autoridades espanholas decidiram arquivar o caso.