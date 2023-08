Será 'boca' para Mbappé? Al-Khelaifi sobre Ramos: «Este é o tipo de jogadores que são o futuro do PSG»

Nasser Al-Khelaifi mostrou-se satisfeito com a contratação de Gonçalo Ramos para o 'seu' Paris SG, deixando elogios ao avançado português e também uma declaração que alguma imprensa internacional está a entender como uma indireta para Kylian Mbappé.





"Estamos muito felizes por dar as boas-vindas a Gonçalo Ramos como novo avançado na nossa família PSG. O Gonçalo é um jogador internacional fantástico, jovem, tem fome e luta pela equipa. É este tipo de jogadores que são o futuro da nossa grande instituição", disse Nasser Al-Khelaifi, citado pelo site oficial do clube francês.O mais curioso desta declaração é que apenas surge na versão em português do site do Paris SG, já que nas outras versões (inglês, francês ou espanhol) o artigo sobre a contratação do avançado português ao Benfica apenas conta com declarações do jogador e não do presidente do clube.