Sergio Ramos "ansioso" por mostrar serviço no PSG: «Estou no auge da minha forma física»

Sergio Ramos ainda procura a afirmação em definitivo no PSG, mas garante, em declarações aos meios do clube, que está no auge da sua forma física, aproveitando também para abordar a "difícil" adaptação a França."Passei algumas horas em campo nesta temporada com a camisola do PSG. Estou no auge da minha forma física e ansioso para mostrar à minha nova equipa o futebol que tenho dentro de mim", começou por dizer Ramos, antes de abordar o impacto positivo do seu antigo colega no Real Madrid, Keylor Navas, na chegada a Paris."No começo foi difícil adaptar-me. Estive muitos anos noutro clube, onde tinha tudo controlado: casa, a escola das crianças... não foi tão fácil chegar a uma cidade tão espetacular como Paris. Foi difícil encontrar uma casa. Relativamente ao clube, foi mais rápido porque conhecia alguns jogadores como o Navas. Tivemos um relacionamento extraordinário e único no Real Madrid e ter coincidido com ele aqui tornou tudo muito mais fácil", rematou.Recorde-se que Sergio Ramos, 36 anos, chegou ao PSG a custo zero em julho de 2021. Na presente temporada disputou 10 jogos pelos parisienses, contribuindo com dois golos.