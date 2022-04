Sergio Ramos e a época no PSG: «A minha realização máxima a nível futebolístico não aconteceu»

A presente época tem sido das mais irregulares da carreira de Sergio Ramos e as lesões que sofreu ao longo da mesma também não ajudaram. Apesar de ter somado apenas 10 jogos - e dois golos marcados - pelos parisienses desde o início da temporada, o central espanhol não desmotiva e mostra confiança para 2022/23."No final, passei algumas horas em campo com a camisola do PSG e a minha realização máxima a nível futebolístico não aconteceu. Quero voltar a jogar e mostrar todo o futebol que me resta com a minha nova equipa. É a maior alegria que podes ter quando estás no seu melhor e pronto para ajudar a equipa", revelou em entrevista à PSG TV."Tive momentos maravilhosos, como com Thilo Kehrer, que é um grande amigo, e com Keylor [Navas], que é meu irmão e como se fosse um membro da família. Já tínhamos uma ótima relação em Madrid. A minha adaptação com ele tem sido mais fácil", assumiu o antigo jogador do Real Madrid, de 36 anos, antes de recordar o dia em que assinou pela formação da capital francesa."Foi um grande passo na minha vida, tanto profissional como pessoalmente. Foi uma aventura que mostra que a família está sempre presente, tanto no bem como no mal. Desistiram de viver as suas vidas", contou, para depois destacar o que considera essencial num jogador de futebol."Penso que a humildade é sempre importante, mas agora o nível está cada vez mais complicado. Antes o talento prevalecia sobre o físico e hoje é 80% físico e 20% talento. Agora é preciso um nível físico muito mais alto do que antes. A isso soma-se a consistência e a perseverança. Lutar por um sonho está ao alcance de todos, mas há que deixar outras coisas de lado", sustentou.