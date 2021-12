Sergio Ramos e o regresso ao Bernabéu: «Vou até à morte pelo PSG»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sergio Ramos marca esta segunda-feira presença em Madrid, onde hoje inaugura a abertura de um ginásio, e não conseguiu escapar às perguntas dos jornalistas quando questionado sobre o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que agendou um regresso do experiente defesa ao Santiago Bernabéu.





"Quando cheguei do avião [o adversário] era o Manchester United, uma equipa que me agradava e acontece que não era válido. Gostava de não ter este confronto, mas regressar ao Bernabéu é um motivo de alegria... não pude fazer a minha despedida por culpa da Covid-19", começou por dizer o internacional espanhol, que no mercado de transferências chegou a Paris para vestir a mesma camisola que Neymar, Mbappé e, posteriormente, Leo Messi.

"O destino é caprichoso. Gostava que nos tivesse calhado outra equipa. Sabem do carinho e do amor que tenho pelo Real Madrid. Agora resta-me defender o Paris Saint-Germain e farei de tudo para passar [à próxima eliminatória]. Foi a equipa que apostou em mim. Vou até à morte pelo PSG", terminou.