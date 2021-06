Sérgio Ramos mais perto de reforçar o Paris SG

A imprensa espanhola adianta esta segunda-feira que Sergio Ramos estará muito perto de vestir a camisola do Paris SG na próxima época. De acordo com o 'AS', o projeto (e salário) apresentado pelos parisienses é aquele que mais agrada ao jogador, que também terá em mãos ofertas de Manchester City e Manchester United, isto para lá do interesse que já foi falado em Itália da Roma de José Mourinho.





Ainda assim, a via Paris será aquela que mais agrada ao internacional espanhol de 35 anos, que como se sabe está a poucos dias de ficar livre no mercado após o final do seu vínculo com o Real Madrid. Além da referida questão financeira, Ramos considera a capital francesa como ideal para si e para a sua família, acrescentando ainda o facto de o Paris SG oferecer um contrato de dois anos, que é exatamente isso que o espanhol procura.