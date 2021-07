Sergio Ramos revela influência de Neymar na decisão de ingressar no Paris SG

Sergio Ramos rumou ao Paris SG, após 16 anos no Real Madrid. Uma decisão que o defesa-central, de 35 anos, confessa, em entrevista ao 'L'Équipe' ter tido influência de Neymar, avançado dos parisienes, com o qual o espanhol revela falar com frequência.





"Falo muitas vezes com o Neymar, já de há seis ou sete anos para cá. O facto de ele ter sido jogador do Barcelona e eu do Real Madrid não impediu que tivéssemos uma amizade extraordinária. O Neymar convenceu-me a assinar pelo Paris SG. Um jogador deve falar com várias pessoas antes de tomar uma decisão destas. E eu fi-lo. Conversei com o presidente, com o Leonardo [diretor desportivo], com o Mauricio Pochettino. De uma forma ou de outra, todos eles tiveram um papel fundamental nesta decisão", garantiu Sergio Ramos.