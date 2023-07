Sergio Rico deixa os cuidados intensivos

Sergio Rico já deixou os cuidados intensivos e está agora internado numa enfermaria no hospital Virgen del Rocío de Sevilha. A informação foi revelada pela mulher do guarda-redes do PSG à saída da unidade hspitalar.Alba Silva contou que a família pode agora "estar 24 horas com ele", embora não haja ainda uma data prevista para a alta.Recorde-se que o guarda-redes espanhol foi hospitalizado no dia 28 de maio, depois de ser vítima de um grave acidente com um cavalo, em Huelva. O jogador sofreu um traumatismo cranioencefálico e foi transportado de helicóptero para o hospital.