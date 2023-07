Sergio Rico esteve "a meio centímetro de morrer": guarda-redes perdeu 23 quilos

Sergio Rico teve azar, mas alguma sorte à mistura no acidente que sofreu com um cavalo a 28 de maio, em Huelva, no sul de Espanha. O guarda-redes espanhol do PSG sofreu um traumatismo cranioencefálico, foi transportado de helicóptero para um hospital em Sevilha e os médicos concluíram que foi "por meio centímetro" que não morreu.O programa 'Ya es meiodía', da Telecinco, em Espanha, revelou uma parte do relatório médico. E sobre a profundidade da ferida na cabeça, foi dito que o jogador esteve a "meio centímetro de morrer".Depois de 20 dias em coma induzido, Sergio Rico acabou por recuperar e na semana passada deixou os cuidados intensivos. A mulher, Alba Silva, contou que o futebolista perdeu 23 quilos neste processo...A alta pode acontecer nos próximos dias.