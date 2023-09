Sergio Rico: «O meu objetivo é voltar à equipa ainda esta época»

Em recuperação do grave acidente com um cavalo que o deixou em coma, Sergio Rico revelou que está a evoluir bem e que já pensa em voltar aos relvados. "Tenho um exame no dia 22 para ver como está a recuperação e espero poder recomeçar a atividade desportivo pouco depois. O meu objetivo é voltar à equipa ainda esta época", disse o guardião espanhol ao site do PSG.