Sergio Rico sem sedação: situação clínica do guarda-redes do PSG evolui de forma positiva

A situação clínica de Sergio Rico está a evoluir favoravelmente, segundo a última informação divulgada pelo hospital de Sevilha, onde o guarda-redes espanhol do PSG se encontra internado desde qe sofreu uma queda de um cavalo. O jogador está sem sedação, mas continua nos cuidados intensivos."A equipa médica deixou de o sedar e neste momento evolui favoravelmente", explica o comunicado do hospital, que no entando recorda: "A situação continua a ser grave e permanece nos cuidados intensivos."Sergio Rico, de 29 anos, está internado há 11 dias, tendo sofrido o acidente na manhã seguinte ao PSG ter conquistado o campeonato, num jogo frente ao Estrasburgo. Foi transportado de helicóptero para o hospital, com um traumatismo cranioencefálico.