Sergio Rico teve alta hospitalar três meses depois: «Estou emocionado e feliz»

O guarda-redes espanhol Sergio Rico teve esta sexta-feira alta do hospital de Sevilha onde esteve internado perto de três meses, devido a um acidente equestre ocorrido em maio, que provocou lesões cerebrais ao futebolista do Paris Saint-Germain.

Sergio Rico, de 29 anos, mostrou-se "muito emocionado e feliz" por poder deixar a unidade hospitalar, manifestando-se "preparado para iniciar o processo de recuperação, dia a dia", que lhe permita "voltar ao futebol".

O guarda-redes espanhol deu entrada no hospital Virgen del Rocio, em Sevilha, a 28 de maio, após ter sofrido uma lesão cerebral traumática, na sequência de um acidente de cavalo na peregrinação El Rocio, na Andaluzia.

Sergio Rico, que ingressou no Paris Saint-Germain em 2019, recebeu muitas homenagens, inclusive do público do Parque dos Príncipes, que entoou o seu nome durante a última partida do PSG na temporada passada, contra o Clermont, no início de junho.