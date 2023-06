Sergio Rico volta a ser sedado e continua em estado grave

A imprensa espanhola revela esta sexta-feira que os médicos do Hospital Virgen del Rocío, em Sevilha, decidiram voltar a sedar Sergio Rico, guarda-redes do PSG que se encontra nos cuidados intensivos, depois de um acidente com um cavalo.O jogador espanhol, hospitalizado desde o dia 28 de maio, depois de sofrer um traumatismo cranioencefálico, mantém-se nos cuidados intensivos "em estado grave". "Os especialistas de medicina intensiva continuam vigilantes e à espera de uma evolução", explica a agência EFE, que cita fontes do hospital.O jogador, de 29 anos, sofreu o acidente em Huelva, no sul de Espanha, um dia depois de se ter sagrado campeão de França com o PSG, num jogo em Estrasburgo.