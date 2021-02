«Tenho um Ferrari de 200 mil euros mas conduzir aborrece-me»

Marquinhos reconheceu numa entrevista à revista francesa 'So Foot' que tem em casa um Ferrari, avaliado em 200 mil euros, que todavia não conduz. O jogador brasileiro do PSG diz que não gosta de se sentar atrás do volante.





"Comprei-o quando cheguei ao PSG mas uso-o muito pouco. Não gosto de conduzir, aborrece-me. Só pego no Ferrari se estiver com familiares ou amigos. Gosto que o aproveitemos quando estamos todos juntos", contou defesa.Embora não o conduza tantas vezes como seria de esperar, Marquinhos reconhece que o carro fazia parte dos seus sonhos. "Sempre quis ser profissional, jogar num grande clube e comprar um bom carro. Por isso, o dia que o comprei foi histórico. Com as chaves do Ferrari na mão disse para mim mesmo 'Já está tudo, conseguiste!'"