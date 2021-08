Thiago Silva e o contrato de Sergio Ramos no PSG: «Não entendo. Deixa-me triste»

Thiago Silva deixou o PSG há um ano, mas o assunto ainda 'mexe' com o internacional brasileiro. Em entrevista à 'ESPN', o defesa-central do Chelsea, de 36 anos, apontou o dedo à contratação de Sergio Ramos, dizendo não entender o contrato apresentado ao jogador espanhol.





"Penso muito em tudo o que aconteceu. Não tenho nada contra o Sergio Ramos, mas quando lhe ofereceram um contrato de dois anos, ele tinha a mesma idade que eu [tinha] no ano passado [n.d.r.: quando saiu do PSG e assinou pelo Chelsea). Não entendo. Isto deixou-me triste", começou por referir."Ainda não falei com ninguém sobre isto, mas fiquei triste. Não tendo recebido nada é como se não tivesse feito nada pelo clube. Muitos adeptos acreditavam que eu queria continuar a ganhar o mesmo. Não tem nada a ver com o Chelsea. Recebo menos de metade do salário [no Chelsea]", revelou, antes de deixar críticas à forma como se despediu do clube da capital francesa."Lamento que não tenham mostrado mais sensibilidade na minha despedida. Podiam ter feito alguma coisa. Não foram oito dias ou oito meses. Mas sim oito anos de vitórias e trabalho", vincou.Recorde-se que Leonardo, diretor-geral do PSG, não quis renovar o contrato com Thiago Silva, que realizou o último encontro com a camisola do emblema gaulês na final da Liga dos Campeões da época passada, ganha pelo Bayern Munique. Alguns dias depois, o brasileiro assinou pelo Chelsea.