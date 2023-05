Thierry Henry e a situação de Messi: «Há problemas maiores no PSG»

Thierry Henry esteve três anos em Barcelona (2007 até 2009) e teve a oportunidade de partilhar balneário com Xavi e Messi. Antes do encontro entre o PSG e o Troyes (1-3) para a 34.ª jornada da Ligue 1, o antigo internacional francês comentou a tensão vivida em Paris e abordou a situação do astro argentino no clube."Ninguém pode faltar a um treino. Mas os problemas do PSG continuam. [Quanto à suspensão de Messi] Se calhar porque vai sair, e isso afetou-lhes o orgulho. Há problemas maiores no PSG. Com isto, o Messi pagou caro. Se tinha razão? Não, não podes faltar a um treino", começou por dizer o antigo avançado.E prosseguiu questionando a hierarquia do clube francês: "Quais são as regras do PSG? Geralmente, são os mais velhos que as ditam quando chegas ao clube. Quando cheguei ao Arsenal, não podia fazer o que queria se não era logo multado".Henry lembrou ainda as duras palavras de Xavi, em 2007, quando se juntou à formação culé. "Quando cheguei, ri-me do lema 'Més que un club' [Mais do que um clube, em português]. O Xavi disse-me logo: 'Ainda não ganhaste nada aqui, quando venceres podes falar'".