Totti e a continuidade de Mbappé no PSG: «Eu tinha tomado a mesma decisão»

O Paris Saint-Germain confirmou ontem [segunda-feira] a continuidade de Mbappé, informando que o internacional francês assinou um contrato válido por mais de três anos - com valores estratosféricos -, depois de ter estado muito perto de reforçar o Real Madrid.

Pois bem, a decisão do avançado francês em continuar em Paris tem gerado opiniões muito distintas, com os adeptos do Real Madrid a serem os primeiros a reprovar a atitude do jogador, que depois de várias conversações com os responsáveis merengues decidiu comunicar que ia seguir no PSG.

Esta terça-feira, Francesco Totti saiu em defesa do avançado francês. "Para ser sincero, eu tinha tomado a mesma decisão", atirou o ex-internacional italiano e figura histórica da AS Roma, em declarações à margem de um jogo solidário criado por Samuel Eto'o e que contou com a presença de várias personalidades do mundo do futebol que atualmente apenas pisam os relvados em ocasiões deste tipo.