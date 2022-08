Treinador do PSG admite: «Fiquei surpreendido com o nível do Vitinha»

PSG

Christophe Galtier, o treinador do PSG, elogiou Vitinha na conferência de imprensa depois da goleada que a sua equipa 'aplicou' ao Lille de Paulo Fonseca, no campeonato francês."Quando o Luís [Campos] me falou do Vitinha, observei-o imediatamente, porque não o conhecia muito bem. Vi o seu percurso no FC Porto. É um jogador que está sempre em movimento, muito inteligente e muito maduro para a idade", começou por dizer o treinador francês. "Tem um espírito muito coletivo e é verdadeiramente o elo de ligação entre a nossa defesa e o nosso setor ofensivo."Galtier reconhece que o jogador português o surpreendeu. "Quando o Luís me apresentou o Vitinha, fiquei surpreendido com o nível dele. Mas não me surpreende o facto de se ter adaptado rapidamente ao sistema de jogo e aos companheiros."