Treinador do PSG sem voto na matéria: Neymar decidiu marcar penálti que era de... Mbappé

Poucos dias depois de Galtier ter revelado a hierarquia na marcação dos penáltis no PSG, a equipa francesa volta a estar debaixo dos holofotes. Isto porque este domingo, no empate dos parisienses na receção ao Monaco (1-1) , Neymar sofreu uma falta dentro da área e assumiu a responsabilidade, que o treinador gaulês tinha atribuído... a Mbappé.No primeiro jogo em que o PSG perdeu pontos esta temporada - depois de três vitórias no campeonato -, foi Kevin Volland a abrir o marcador para os monegascos logo aos 20 minutos. Com Nuno Mendes e Renato Sanches no onze titular, e Messi, Mbappé e Neymar na frente de ataque, os parisienses foram atrás do resultado, mas só aos 70 minutos conseguiram chegar à igualdade.Com este resultado, a formação orientada por Galtier segue na liderança da Ligue 1 com 10 pontos, agora partilhada com Marselha e Lens.