Treinador do PSG vai a julgamento dia 15 de dezembro

Christophe Galtier vai comparecer diante de um tribunal de Nice a 15 de dezembro deste ano, no âmbito da investigação em que o treinador do PSG é acusado de racismo e discriminação.O técnico, que foi detido ontem juntamente com o filho, foi acusado em abril de proferir comentários de teor racista e discriminatórios visando os seus próprios jogadores quando era treinador do NiceVai responder por "assédio moral e discriminação com base na pertença real ou suposta ou não pertença a um determinado grupo étnico, nação, suposta raça ou religião", segundo disse o promotor público de Nice, Xavier Bonhomme.O treinador - cuja saída do PSG ainda não foi oficializada - negou todas as acusações.