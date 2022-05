Treinador francês critica profissionalismo de Neymar e atira: «É como um fantoche, ridículo»

Neymar continua a não ter vida fácil em França. Criticado por adeptos e comentadores, o avançado brasileiro do PSG voltou a estar em ponto de mira, agora de Rolland Courbis, antigo jogador e treinador francês.Courbis comparou o internacional canarinho com Messi e deixou duras críticas ao brasileiro, sobretudo ao seu profissionalismo. "O Neymar fisiologicamente tem 45 anos. O Messi numa temporada de adaptação faz 13 golos. Visto de fora, mas também de dentro, o Neymar é como um fantoche, ridículo'', disse o treinador no podcast 'L'After Foot'.''Se tivesse um comportamento exemplar e não jogasse póquer até às 4 da manhã, talvez pudesse ser superior ao Messi. Dizer que Neymar é mais jovem que Messi é uma piada que me parece extraordinária'', acrescentou o técnico de 68 anos que treinou, entre outros, o Marselha, o Rennes e o Montpellier.Em França fala-se também na possibilidade de o PSG vender o passe Neymar neste mercado de verão.