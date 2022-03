UEFA abre inquérito a Nasser Al-Khelaifi e Leonardo pela confusão após o Real Madrid-PSG

A UEFA abriu um inquérito a Nasser Al-Khelaifi, CEO do Paris Saint-Germain, e Leonardo, diretor desportivo dos parisienses, pelos comportamentos agressivos que estes dois dirigentes do clube da capital francesa tiveram para com a equipa de arbitragem no final do encontro com o Real Madrid e que ditou o afastamento do PSG da Liga dos Campeões, avança esta quinta-feira o jornal francês 'L'Équipe'.Já esta quinta-feira, o jornalista Edu Pidal, da Onda Cero, tinha avançado que tanto Nasser Al-Khelaifi como o brasileiro Leonardo "mostraram um comportamento agressivo e tentaram entrar no balneário dos árbitros. Quando este lhes pediu para saírem, bloquearam a porta e o presidente golpeou deliberadamente o equipamento de um dos assistentes, acabando por parti-lo".Recorde-se que o Paris Saint-Germain tinha vantagem na chegada a Madrid, depois do 1-0 na primeira mão da eliminatória no Parque dos Príncipes, eliminatória essa que ficou ainda mais favorável para os homens comandados por Mauricio Pochettino quando Mbappé fez aos 39 minutos do encontro da segunda mão o 0-1 frente ao Real Madrid - que daria vantagem de dois golos aos parisienses no cômputo das duas mãos. Contudo, o Real Madrid faria a 'remontada' na segunda parte da partida, à boleia de um hat-trick de Karim Benzema (61', 76' e 78'), que colocou assim os merengues nos quartos de final da prova milionária.