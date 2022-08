UEFA aperta ao cerco e Paris SG arrisca multa pesada por causa do Fair Play Financeiro

O 'L’Équipe' adianta esta sexta-feira que Paris SG e Marselha correm o risco de ser alvo de pesadas multas por parte da UEFA por conta do incumprimento das regras do Fair Play Financeiro. De acordo com a referida publicação, em causa estará o facto de ambos os clubes terem acumulado prejuízo nos últimos três anos, algo que os obriga, por agora, a pagar uma multa pesada e a comprometerem-se a corrigir a situação nos próximos três exercícios.Os dois franceses fazem parte da lista de 30 clubes que foram notificados pela UEFA no início do mês sobre as respetivas situações, tendo na altura sido pedidas informações adicionais. Dez desses clubes já chegaram a acordo e, após pagarem multas, comprometeram-se a corrigir o défice. Ao que tudo indica, tanto Paris SG como Marselha ainda não aceitaram qualquer acordo, o que poderá traduzir-se em penas mais pesadas.O PSG terá mesmo respondido à UEFA alegando que as conclusões da análise das suas contas são injustas, especialmente por conta do fiasco que foi a negociação dos direitos televisivos com a Mediapro, mas também pelo facto da carga fiscal no país ser superior à de outras Ligas europeias. Caso não seja encontrada uma plataforma de entendimento, os parisienses arriscam-se a penas mais duras que podem mesmo chegar à exclusão das provas da UEFA.