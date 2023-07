Ugarte... e Draxler foram as novidades no arranque dos trabalhos do PSG

O arranque dos trabalhos do PSG para a nova época desportiva contou com algumas novidades, a começar por Manuel Ugarte. O ex-jogador do Sporting foi hoje oficializado como novo reforço dos parisienses até junho de 2028 e já marcou presença na primeira sessão do clube de Paris para a época 2023/24. O internacional uruguaio contou com a companhia de um outro ex-Sporting: Nuno Mendes. O lateral-esquerdo internacional português é outro dos jogadores que aparece nas imagens divulgadas pelo PSG nas redes sociais.

Quem também aparece nas imagens divulgadas pelo clube é o alemão Julian Draxler. O extremo de 29 anos, que na última temporada esteve emprestado ao Benfica - apontou dois golos em 18 jogos disputados -, foi uma das principais surpresas no dia 1 do PSG versão 2023/24. O campeão mundial pela Alemanha em 2014 ainda tem mais um ano de contrato com o emblema parisiense (contrato válido até junho de 2024).