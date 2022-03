Ultras do Paris SG pedem demissão do presidente: «Não precisamos de pessoas que usem o clube»

Os ultras do Paris SG pediram este sábado, em comunicado, que o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, resigne ao cargo por não ser "a pessoa certa", assumindo que não se reveem na "atual situação do clube", que precisa de "uma reorganização a todos os níveis".Os parisienses, recorde-se, foram esta semana eliminados pelo Real Madrid dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, ao saírem derrotados no Santiago Bernabéu (1-3) depois da vitória pela margem mínima (1-0) em França, na 1.ª mão."A desilusão inaceitável e inevitável que temíamos infelizmente tornou-se realidade. Como é suposto ter uma mentalidade arrasadora quando a temporada parece só ter começado em fevereiro e jogamos as competições nacionais ao ritmo que jogamos? Como ter um plano de jogo quando o plantel é apenas um conjunto de estrelas que não se complementam? Como é que um treinador pode ser respeitado no balneário quando claramente não é ele a tomar decisões? Como recuperar um grupo assim quando os salários e os contratos são tão confortáveis? Não temos memória curta. Não temos nada pessoal contra o presidente, mas o clube precisa de uma reorganização completa a todos os níveis e da presença quotidiana de um presidente. O Paris SG merece pessoas que o sirvam, não pessoas que o usem. Este domingo frente ao Bordéus vamos mostrar a nossa insatisfação, e pedimos a todos os amantes do clube que se unam às nossas ações sem violência. Permaneceremos mobilizados enquanto não forem implementadas mudanças. Fazemos isso no melhor interesse do clube: não de marcas, não de produtos de marketing, apenas do nosso clube. Allez Paris"