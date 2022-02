Ultras do PSG revoltados com gestão do clube: «Acumulam estrelas como uma criança mimada»

La victoire d'hier n'altère en rien notre colère !!!@PSG_inside pic.twitter.com/OYjkqAiX2x — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) February 7, 2022

O 'Collectif Ultras Paris', o maior grupo de adeptos do PSG, emitiu esta segunda-feira um comunicado onde critica a gestão do clube, frisando que os parisienses se deixaram de preocupar com a "faceta desportiva", passando a ter em conta apenas a contratação de "grandes estrelas"."Há muito tempo que o clube nos tem oferecido uma faceta que não apoiamos mais. O rosto de um clube que acumula estrelas como uma criança mimada, independentemente da faceta desportiva. O rosto de um clube que sonha tão alto, que dá a impressão que a temporada só começa em fevereiro, desprezando os títulos nacionais. Não reconhecemos mais o nosso clube. Hoje, a nossa paciência chegou ao limite", pode ler-se no texto divulgado nas redes sociais.A claque deixa ainda muitas críticas a vários aspetos, como a falta de aposta nas camadas jovens. "As mudanças constantes de treinadores jamais contribuirão para um projeto coerente. Os jogadores pouco utilizados e para os quais o futebol já não parece uma prioridade, também. Uma gestão de jovens jogadores incompreensível, e uma falta de respeito pela equipa feminina, assim como o tratamento privilegiado a certos elementos, 'digno de uma telenovela'".Recorde-se que o PSG defronta, dentro de poucos dias (terça-feira, 15 de fevereiro), o Real Madrid em jogo dos 'oitavos' da Liga dos Campeõe s, numa altura em que a divisão entre as claques e o clube parece acentuar-se.