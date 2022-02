Um "terramoto" vindo de Paris: Mbappé estará a ponderar rejeitar a saída para o Real Madrid

O jogo do Real Madrid frente ao PSG esta terça-feira poderá 'custar' mais do que apenas a derrota aos merengues, isto porque, segundo o diário espanhol 'Sport', Mbappé estará a ponderar rejeitar a saída para o conjunto da capital espanhola na próxima época.Uma mudança de planos que é vista como um "terremoto" para o referido jornal e que terá sido provocada pela desilusão do internacional francês com o projeto desportivo do Real Madrid, na sequência do desaire (1-0) diante do PSG.Pessoas próximas de Mbappé garantem que ainda não assinou nada com os merengues, ainda que a proposta mais apetecível a nível financeiro seja a do clube espanhol, e abre as portas a uma eventual continuidade no PSG ou a ouvir o Liverpool, clube que agrada ao avançado francês e tem como 'trunfo' o facto de, segundo a mesma publicação, ter "um projeto desportivo que procura marcar uma época e conquistar várias Liga dos Campeões".