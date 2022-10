Van Basten arrasa Neymar: «É um verdadeiro chorão»

Van Basten, antigo avançado e agora comentador do canal 'Ziggo Sport', não poupou nas críticas a Neymar, após o empate (0-0) do PSG diante do Reims, no sábado."Neymar é um verdadeiro chorão. Está constantemente a provocar. Num segundo comete falta e no outro faz-se de vítima", começou por dizer o antigo internacional holandês."Não tens permissão para lhe tocar. Eu aplaudiria se alguém lidasse com isso. É um jogador sujo e desagradável dentro de campo", apontou.